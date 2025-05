Atriz global é atropelada pelo próprio carro em São Paulo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Pura cena de filme de terror! A atriz Mara Carvalho, que dá vida à personagem Aurora na novela “Renascer”, viveu momentos de pânico na noite de ontem quando foi atropelada pelo próprio veículo em São Paulo. O incidente aconteceu na saída de um restaurante, daqueles que você nunca imagina que vai virar palco de um acidente.

A situação foi das mais absurdas. Enquanto a atriz contornava o carro para assumir o volante, o manobrista do estabelecimento, numa distração imperdoável, deu marcha à ré e a atingiu em cheio. O baque foi tão forte que Mara foi ao chão, batendo cotovelo, braço e cabeça no asfalto. Sangue e dor completaram a cena dantesca.

Quem deu detalhes do ocorrido foi Bruno Fagundes, filho da atriz, que não poupou palavras ao descrever o drama vivido pela mãe nas redes sociais: “Com náusea, dor generalizada no corpo e sangrando bastante”. Aliás, o desabafo do rapaz mostra todo o susto que a família enfrentou.

“Por sorte, tenho uma mãe forte, jovem e ativa, mas segue cheia de dores e em recuperação”, relatou Bruno, visivelmente abalado. É aquele tipo de situação que você torce para nunca passar na vida!

E como se o atropelamento não fosse suficiente, o caso ganhou contornos ainda mais sombrios. Segundo relatos, os funcionários do restaurante não prestaram socorro à atriz, um absurdo que Bruno fez questão de denunciar. “Imagina se isso tivesse acontecido com alguém em situação mais frágil”, questionou o filho, fazendo aquela reflexão que todo mundo deveria ter.

Diante da gravidade do ocorrido e da falta de assistência, a família decidiu registrar boletim de ocorrência no 78º Distrito Policial, nos Jardins, Zona Oeste da capital paulista. É o tipo de situação que ninguém espera quando sai para jantar numa noite comum em São Paulo.

A gente torce para que Mara se recupere logo e volte com tudo às gravações de “Renascer”. Afinal, acidentes assim mostram como a vida pode mudar em questão de segundos, mesmo para quem está acostumado a interpretar dramas na ficção.