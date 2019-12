A atriz Hilda Rebello morreu neste domingo, 29, aos 95 anos. A informação foi divulgada pelo perfil oficial do filho, ator e diretor de TV Jorge Fernando, que morreu há dois meses.

“Gostaríamos de informar que nossa amada e doce atriz Hilda Rebello, vózinha, mãe, avó, bisa e amiga de todos faleceu hoje! Descanse em paz matriarca dos Rebellos. Corre ‘pros’ braços do seu filho querido Jorge Fernando”, disse a nota nas redes sociais.

A artista estava internada com quadro de infecção respiratória no CTI do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro. “Desde da partida do seu filho Jorge Fernando tem sido difícil se manter forte e agora, aos 95 anos, precisa reverter um quadro complicado de infecção respiratória”, dizia post de 22 de dezembro.

O ator e diretor Jorge Fernando morreu, aos 64 anos, em outubro deste ano, no Rio de Janeiro. Ele foi internado no Hospital CopaStar, em Copacabana, após ter um aneurisma. Segundo o hospital, a causa da morte foi uma parada cardíaca em decorrência de “uma dissecção de aorta completa”.