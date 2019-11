A atriz Cacau Protásio denunciou, em seu Instagram, a conduta preconceituosa de bombeiros do Rio de Janeiro durante as gravações de seu próximo filme, Juntos e Enrolados. Recentemente, ela e outros quatro bailarinos estiveram no Quartel-Central do Corpo de Bombeiros, na capital fluminense, onde filmaram cenas nas quais ela, vestindo a farda da corporação, realiza uma coreografia.

Os áudios, de cunho racista e homofóbico, foram divulgados nessa terça-feira (26) pelo colunista Leo Dias. Em um deles, é possível ouvir: ”Vergonhoso. Mete aquela gorda, preta, numa farda de bombeiro, uma bucha de canhão daquela, com um monte de bailarino viado, quebrando até o chão. Vão achar que é o que? Bombeiro? Aquilo é tudo viado. Lamentável”.

Em um segundo, um bombeiro afirma: “Olha a vergonha no pátio do quartel central. Essa mulher do Vai que Cola, aquela gorda, colocou a farda e botou os dançarinos viados com roupa de bombeiro. Isso é um esculacho, rapaz. Qual é a desse comandante? Vai deixar uma p… dessas no pátio do quartel?”

Em nota, a corporação afirma que lamenta a situação e se solidariza com a atriz. Confira o texto na íntegra:

“O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) informa que não compactua com qualquer ato discriminatório. A corporação se solidariza com a atriz Cacau Protásio e já abriu procedimento interno para identificar o(s) militar(es) e apurar a conduta.

O CBMERJ reforça o seu compromisso com a população de Vida Alheia e Riquezas Salvar independente de cor, gênero, raça ou qualquer outra distinção. Os atos divulgados não representam a corporação centenária que, por anos seguidos, é considerada a instituição mais confiável do Brasil“.