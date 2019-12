Vitória Strada, que interpretou Julia Castelo na novela Espelho da Vida, revelou neste domingo, 22, à Coluna de Ancelmo Gois que está namorando há nove meses a atriz Marcella Rica.

“2019 me surpreendeu com esse amor. Um presente lindo que só tem me feito feliz”, disse Vitória sobre seu primeiro relacionamento homoafetivo.

Em outubro, Vitória já tinha demonstrado em seu Instagram que as duas estavam envolvidas emocionalmente. Nesta ocasião, em que a atriz da Globo publicou uma foto na qual aparece ao lado de Marcella, internautas já questionaram se elas estavam namorando.

Marcella publicou a mesma foto em sua rede social ao parabenizar Vitória Strada pelo aniversário em 12 de outubro; a legenda do post termina com “amo você”.

Vitória Strada e Marcela Ricca inclusive fizeram uma viagem juntas com amigas recentemente para Orlando, nos Estados Unidos.

Vitória Strada será protagonista pela terceira vez em Salve-se quem puder, novela das 19h que estreará em janeiro. Na trama, a atriz interpretará a decoradora Kyra.

Neste domingo, 22, Vitória vai participar do Domingão do Faustão como jurada da competição Dança dos Famosos.