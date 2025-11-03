Atriz aprende a esquartejar para viver Elize Matsunaga em série

“Silêncio, gravando”. No set das filmagens de “Tremembé“, nova série que estreia no Prime Video nesta sexta-feira (31/10), a frase dita no início dos trabalhos fazia ainda mais sentido. Isso porque as gravações do projeto demandavam bastante concentração dos atores.

“Tremembé” retrata a rotina de detentos que cometeram crimes de repercussão nacional e são obrigados a conviver no presídio homônimo. Era preciso que o elenco entrasse no clima, que não primava pela leveza. “A gente fez um pacto de respeito com o modo de trabalho de cada um. Eu mesma preferia ficar em silêncio. Dependendo da cena, colocava meus fones de ouvido para excluir vozes à minha volta”, relata Carol Garcia. Ela interpreta Elize Matsunaga, presa por matar e esquartejar o então marido, Marcos Kitano Matsunaga, diretor da Yoki, em 2012.

Para dar vida à personagem, que na vida real foi inicialmente condenada a 19 anos de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, Carol conta que precisou fazer aulas com um açougueiro, especificamente para as cenas do esquartejamento (ela tentou sair do prédio onde morava com Marcos com as partes do corpo do empresário escondidas em três malas).

“Ele [o açougueiro] me ensinou onde fica cada articulação, a pegar a mímica da mão, os tipos de corte, o movimento correto da faca. A Elize dominava tudo isso”, diz. “Eu só sabia cortar bife no prato”.

A carga dramática foi tanta que a atriz, acostumada a papéis humorísticos, diz ter tido dificuldades para “sair” da personagem. “Meu namorado me ajudou nisso. Ele pedia para a gente fazer comida, escutar uma música. Quando deixava as gravações, precisei fazer um trabalho interno e dizia: ‘eu sou Carolina Garcia, tenho 35 anos, acabei de fazer uma cena e estou saindo’. Foi um processo de acolhimento comigo mesma.”

O mesmo “pacto do silêncio” dito por Carol foi percebido por Lucas Oradovschi, intérprete de Alexandre Nardoni, sentenciado a mais de 30 anos por jogar a filha, Isabella, do sexto andar de um prédio, em março de 2008. Ele foi solto em maio de 2024 para cumprir o restante da pena em regime aberto após ficar 16 anos encarcerado. Nardoni nunca admitiu o crime.

“Essa vibração pesada se deu porque eu fiquei imerso num universo de um crime horroroso, que revela aspectos sombrios da humanidade. Estamos contando histórias muito tensas. Nos bastidores, zelávamos um pelo outro, não havia disputa, mas um silêncio em respeito às vítimas. Uma concentração maior para chegar a um lugar mais profundo”, diz Lucas.

Ele conta que nunca teve contato direto com Nardoni e que pesquisou tudo o que saiu na imprensa, em livros e em documentários a respeito do crime. Viu por horas a fio o único registro em vídeo: a entrevista dada por ele e por Anna Carolina Jatobá, a madrasta de Isabella, ao Fantástico, em 2008. Jatobá foi condenada a 26 anos e oito meses de prisão, por homicídio triplamente qualificado. Foi solta em 2023 e cumpre o restante em regime aberto.

“Passei o período de filmagem numa postura de muito recolhimento. Aluguei um apartamento em São Paulo e fiquei isolado, estudando, pensando nas nuances do personagem. Às vezes, eu perdia o sono, e dormia pouco de propósito para ver como esse sintoma da falta de descanso reverberaria na minha fisionomia no dia da gravação. Mesmo fora de cena, continuava conectado, difícil tirá-lo de mim”, afirma.

Por isso, conta que sofreu com a falta de distanciamento de um papel com carga tão pesada. “Minha energia mudou, esse trabalho mexeu comigo. Tive crises de choro, pesadelos, fiz terapia. Antes de ir ao set, eu experimentava alguns olhares, trejeitos do Nardoni em casa. Minha mulher uma vez falou: ‘tira o Nardoni daqui, não me olha desse jeito’.”

A série “Tremembé”, inspirada em livro de Ullisses Campbell, dramatiza casos reais de crimes que chocaram o Brasil e mostra o dia a dia de presos “famosos” da penitenciária paulista. Além de Elize, Nardoni e Jatobá, são retratados o cotidiano de Suzane von Richthofen (Marina Ruy Barbosa), Daniel Cravinhos (Felipe Simas), Christian Cravinhos (Kelner Macêdo) e o médico Roger Abdelmassih (Anselmo Vasconcellos).