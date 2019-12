Em ritmo de fim de ano, o programa Altas Horas deste sábado, 14, terá a participação de Alceu Valença, padre Marcelo Rossi, Karol Conka, Gustavo Mioto, Linn da Quebrada, Tony Gordon e Walter Casagrande. No comando da atração, Serginho Groisman.

Homenageado em exposição no Itaú Cultural, em São Paulo, o pernambucano Alceu Valença marca sua presença no programa revelando segredos de seu estilo, que marca suas canções, como Anunciação, de 1986. Já o padre Marcelo Rossi relembra momentos divertidos e alguns inusitados de sua trajetória. O ex-jogador Casagrande participa fazendo um balaço do ano no esporte.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.