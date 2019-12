A CCXP 2019 segue seu caminho nesta sexta-feira, 6. Entre eventos de quadrinhos, cinema, televisão, literatura e exposições de artes originais, a CCXP 2019 já tem todos os ingressos esgotados e vai até o domingo, 8, no São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista.

Entre os destaques do dia, estão a presença de atores e produtores de Star Trek: Picard, The Expanse e The Boys, três investimentos originais do Amazon Prime Video, o painel da Turma da Mônica e uma masterclass do reconhecido quadrinista brasileiro Mike Deodato Jr.

Amazon Prime Video

O grande destaque da programação da CCXP 2019 nesta Sexta é o painel que vai reunir elenco e produção de algumas séries do Amazon Prime Video. Com uma estratégia cada vez mais conectada com o mercado brasileiro de streaming, o serviço de vídeo da Amazon anunciou na quarta-feira, 4, a produção de seis séries nacionais, e isso também pode aparecer durante o painel. Mas já estão confirmados profissionais das séries Star Trek: Picard, The Expanse e The Boys, três originais da Amazon já disponíveis no serviço de streaming.

18h30 – (Auditório Cinemark XD). Amazon Prime Video. Com Jonathan del Arco, Isa Briones, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Frankie Adams, Steven Strait, Dominique Tipper, Cas Anvar, Karen Fukuhara, Antony Starr, Erin Moriarty.

MSPVerso

A Mauricio de Sousa Produções faz seu já tradicional painel, no qual a empresa faz uma atualização completa de seus projetos e traz novidades, como o anúncio de novas Graphics MSP, novidades audiovisuais e digitais, com a presença do criador do principal universo de quadrinhos genuinamente brasileiro.

18h30 – (Auditório Cinemark XD). MSPVERSO – As novidades da MSP pra 2020. Com Sidney Gusman, Bruno Honda, Marcos Saraiva, Mônica Sousa e Mauricio de Sousa.

Playmobil – O Filme

A CCXP tem todos anos algumas pré-estreias aguardadas pelos fãs do universo geek, e uma delas, este ano, é a de Playmobil – O Filme. No longa, de animação e live-action, Marla (Anya Taylor-Joy) e Charlie (Gabriel Bateman) acabam transportados para o mundo de Playmobil. Os dois se separam e a irmã mais velha precisa passar por uma aventura em diversos cenários – do velho oeste a uma cidade do futuro, passando pela terra dos dinossauros e pelo morada dos espiões – na busca pelo caçula. Com a presença do diretor Lino DiSalvo.

11h (Auditório Cinemark XD) – Pré-estreia.

13h (Auditório Cinemark XD) – A criação de Playmobil – O Filme, com Lino DiSalvo.

Mike Deodato Jr.

Um dos quadrinistas brasileiros mais reconhecidos no mundo, com passagens pela Marvel, DC e com extenso trabalho autoral, Mike Deodato Jr. revela os seus segredos para a criação de personagens memoráveis.

13h (Auditório Prime) – MASTERCLASS – Design de personagens com Mike Deodato Jr.

Globo Play

Drama, suspense ou comédia. Com apresentação de Fernando Caruso, a Globo Play discute sua produção em três gêneros distintos nas séries Desalma, Onde Está Meu Coração e Eu, a Vó e a Boi, trazendo à CCXP nomes como Cassia Kiss, Maria Ribeiro, Carlos Manga Jr e Danielle Winits.

14h – (Auditório Cinemark XD) Globoplay: Gêneros. Com Paulo Silvestrini, Arlete Salles, Danielle Winits, Daniel Rangel, Marco Luque e Alessandra Maestrini, George Moura, Luisa Lima, Fábio Assunção, Mariana Lima, Cassia Kis, Ana Paula Maia, Carlos Manga Jr., Claudia Abreu, Maria Ribeiro, Fernando Caruso e Sepultura.