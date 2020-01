O ator JP Rufino, de 17 anos, compartilhou nesta sexta-feira, 3, prints de mensagens racistas que recebeu em seu Instagram. A postagem foi feita em sua conta na rede social.

“Moleque babaca bancando a vítima”, foi o início da mensagem, enviada para o ator. “Vai estudar e tozar (sic) esse cabelo horrível”, completou o agressor.

Além de Rufino, a mensagem também fez outros ataques: “F***: índios, pretos e pobres! Racistas principalmente! (como tu Rufino) e a Marielle Franco, vereadora assassinada em 2018 também!”, concluiu o agressor.

No começo da publicação o ator também explicou porque decidiu compartilhar o ataque: “Falo sim e mostro sim! Sabe por quê? Para lutar por uma mudança de seres sem noção! Para tentar conter tanto ódio e agressão! Para resgatar os valores…o respeito”.

JP Rufino é conhecido por ter atuado em algumas novelas da Globo, incluindo Além do Horizonte e Êta Mundo Bom!, pelas quais recebeu o troféu de Melhores do Ano do Domingão do Faustão como ator mirim. Em 2018, esteve no elenco de O Dono do Lar, série do canal pago Multishow.