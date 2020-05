O ator paulista Flávio Migliaccio foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (4) em seu sítio na Serra do Sambê, município de Rio Bonito (RJ). Aos 85 anos, o ator global teve sua carreira marcada por sua atuação nas novelas Rainha da Sucata, Perigosas Peruas, A Próxima Vítima, Vila Madalena, Senhora do Destino e Passione, além da série Entre Tapas & Beijos.

A morte do ator foi registrada pela Polícia Militar do estado, após o caseiro do sítio ter feito uma chamada para a polícia informando ter encontrado Migliaccio morto nesta manhã. A causa da morte não foi divulgada.