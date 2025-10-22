Astro de Hollywood é flagrado disfarçado no metrô de Nova York após gafe o entregar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem passava pela linha 6 do metrô de Nova York, que liga o Bronx a Manhattan e ao Brooklyn, teve uma surpresa. Entre os passageiros apressados, um homem de touca, máscara e óculos escuros tentava manter o anonimato.

Mas bastou uma pequena distração e uma bolsa escorregando para o chão para que o disfarce fosse por água abaixo: era Tom Hanks, um dos atores mais queridos e premiados de Hollywood.

O ator parecia à vontade no transporte público e chegou a sorrir para alguns fãs que o reconheceram após o incidente. Apesar da tentativa de passar despercebido, o momento chamou atenção e foi registrado por quem estava no mesmo vagão. “Ele parecia um senhor comum indo trabalhar, até a bolsa cair e todo mundo perceber quem era”, contou um dos passageiros nas redes sociais.

Hanks é conhecido por papéis icônicos e por manter uma rotina discreta fora das câmeras. Ao longo da carreira, estrelou sucessos como “Forrest Gump” (1994), “Filadélfia” (1993), “Náufrago” (2000), “O Resgate do Soldado Ryan” (1998). Foram seis indicações ao Oscar e duas vitórias consecutivas como melhor ator  por Filadélfia e Forrest Gump, performances que o consagraram como um dos maiores intérpretes de sua geração.

Fora das telas, o astro leva uma vida tranquila ao lado da esposa, Rita Wilson, com quem completou 37 anos de casamento em maio deste ano. O casal, que costuma evitar a exposição, compartilhou homenagens nas redes sociais para celebrar a data. “Meu amor”, escreveu Rita na legenda de uma foto dos dois após um mergulho durante uma viagem.