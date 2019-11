Uma boa notícia para os amantes da arte e da cultura. Já a partir deste sábado, 2, produções próprias do canal Arte1 começam a ser exibidas na TV aberta.

Estarão na tela da Band, a partir das 11h, os programas Em Movimento, com Gisele Kato apresentando os destaques culturais do momento, e Estilo Arte1, que traz assuntos diferentes a cada semana, com arquitetura, design, gastronomia e moda.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.