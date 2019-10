O clima de apreensão marcou a quinta-feira (3) de todos os funcionários do Grupo Silvio Santos. A informação divulgada pelo site Notícias da TV deu conta de uma nova onda de demissões na emissora e demais empresas do grupo. Uma das primeiras “vítimas” foi Mamma Bruschetta, apresentadora, que deixou o Fofocalizando.

Uma consultoria especializada foi contratada pela emissora para ajudar no equilíbrio das contas. Os cortes teriam sido determinados na tentativa de evitar gastos desnecessários e trazer lucro. Este é o 3°ano com cortes no 2º trimestre. Fora as demissões, outras soluções também foram decididas, que incluem até reduções salariais dos artistas contratados e que estejam fora do ar.