A apresentadora da CNN Elisa Veeck, 32, apareceu fazendo coraçãozinho com as mãos na bancada da emissora durante a transmissão de uma entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. Os internautas se dividiram nas redes sociais entre especulações se ela apoia o político ou o ironizou.

O flagra foi ao ar nesta quinta-feira (30), quando Bolsonaro criticou de forma dura a decisão do ministro do STF (Superior Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem pelo presidente para o comando da Polícia Federal.

“O que será que a Elisa ama, a canetada do Alexandre de Moraes ou a resposta do Bolsonaro?”, questionou um internauta. “Centenas de brasileiros morrendo e você apoia um cara desses”, afirmou outro. “Vou ter que rasgar a carta que me mandou quando era chiquitita”, disse mais um, recordando a época de atriz da jornalista.

Procurada pela reportagem, a CNN afirmou que o gesto da apresentadora foi na verdade para o editor-chefe do programa, que a orientava sobre o posicionamento das câmeras. Segundo a emissora, a cena vazou ao ar devido ao corte antecipado de imagens.

Nesta semana, mais um funcionários da CNN confirmou que teve diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Dessa vez, foi o comentarista Caio Coppolla, 33, que relatou estar se recuperando bem. Antes dele, a apresentadora do Live CNN Mari Palma foi afastada para se recuperar da doença.