A Ambev lançou nesta quinta-feira (16) o Arena Brahma, programa que irá noticiar e repercutir tudo que diz respeito ao universo sertanejo. A aposta é numa linguagem jovem, formato inovador, usando os elementos mais usados nas redes sociais. A plataforma será o IGTV, braço de vídeo do Instagram. O programa será apresentado pelo cantor Belutti e pela ex-BBB e influencer digital Rafa Kalimann.

A Brahma tem sido uma das grandes incentivadoras das lives, em especial àquelas que os sertanejos têm feito. Para se ter uma ideia, em três meses, foram transmitida cerca de 200 lives, somando um total de aproximadamente 450 milhões de views. No programa serão mostrados detalhes das lives já transmitidas e também a agenda das próximas que serão produzidas.

A estreia acontece no dia 22, quarta-feira que vem, às 20h. “Será um programa dinâmico, rápido, com 15 minutos de duração. Os quadros serão dinâmicos, com pautas falando sobre celebridades da internet, comentar os comentários dos consumidores, e falar das coisas do sertanejo. Um foco grande nas lives, melhores momentos… Mas a resposta do público vai pautando os próximos programas”, contou Gustavo Araújo de Castro, representante da Ambev. Saiba como assistir no final do texto.

“Era difícil acreditar que isso era possível, mas mostramos a força do sertanejo e a capacidade das marcas em criar uma nova forma de se comunicar com o público”, afirmou. “As lives continuam acontecendo e o programa entra como um programa de entretenimento, onde será comentado tudo sobre lançamentos de músicas, lives e notícias”, acrescentou.

O cantor Belutti falou sobre o “novo normal” e afirmou que as lives não deixaram de acontecer, mesmo com o retorno dos shows presenciais. “Nós, artistas, entendemos que quando voltar ao normal e pudermos viajar para fazer shows, vamos reservar a cada trimestre pelo menos, fazer uma live. Tem gente que não tem condição de comprar um ingresso, estão em outras cidades, estados… É o novo DVD que os artistas fazem. Estamos mais perto das pessoas que nunca viram um show do artista”, contou.

O formato é novo para Rafa Kalimann, que se diz pronta pro desafio. “A gente vem na cara e a coragem; Até vê o roteiro e estuda um pouco, mas a ideia é ser livre, chegar e gravar, ser a gente mesmo e reagir ao que estamos vendo na hora, junto com o público. Até se fizermos algo errado, deem um desconto”, diverte-se Rafa.

O programa poderá ser assistidos nos seguintes links:

