Um dia após a Talismã Music anunciar o encerramento da parceria com Eduardo Costa, Leonardo, dono da produtora musical, publicou um vídeo em suas redes sociais para explicar que não houve briga entre os dois, que era amigo de Costa e que deseja mais sucesso ao cantor em seu próprio escritório.

“Estou aqui para falar com vocês que têm uns buchichos dizendo que a Talismã rompeu com Eduardo Costa’, que ‘brigaram Eduardo Costa com Leonardo. Queria dizer que para vocês que eu e Eduardo Costa nunca discutimos em nada a não ser sobre música, o que vamos cantar ou que vamos deixar de cantar, na nossa trajetória de 13 anos de parceria”, disse Leonardo nesta sexta (3).

Leonardo também afirmou que os dois fizeram mais de 300 shows juntos com o projeto “Cabaré” e que “nunca tivemos uma divergência”. “Eduardo Costa não está mais na Talismã, porque é um grande cantor que fala coisas que só ele tem coragem de falar, mas isso é dele mesmo. Quem conhece Eduardo sabe que ela faz essas brincadeiras.”

“Queria dizer que além de ser fã de Eduardo Costa, que é um dos maiores cantores dese país, eu sou muito grato por tudo que ele proporcionou para mim e para toda a equipe da Talismã durante esses 13 anos que esteve conosco”, continuou.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, do Metrópoles, na última quinta (2), Eduardo Costa disse que “com a pandemia não está mais havendo venda de shows. Eu mantive minha assessoria de imprensa e minha assessoria de rádio, porque são de extrema importância.” “Mas o escritório no momento não está tendo utilidade, porque não podemos vender shows. Leonardo segue com o Talismã, porque é dele e eu quando tudo normalizar eu vou abrir o meu. Só isso.”

Ainda no vídeo, Leonardo disse que “desejo que ele faça muito mais sucesso no escritório dele agora”. “Ele é um cantor que não precisa do escritório de ninguém. Ele é um cara muito inteligente, tem secretários muito inteligentes comandando a carreira dele.”

“Eduardo Costa, olha irmão, muito obrigado por tudo do fundo do meu coração, sou muito grato por você ter estado conosco esse tempo todo e sucesso cada vez mais na sua carreira é o que eu desejo sempre. Falar daqui, falar dali até papagaio fala né Eduardo, aliás, repete. Um grande beijo e que Deus abençoe sua carreira. Vai com Deus meu filho, sucesso”, concluiu o cantor sertanejo.