Enquanto o mundo falava sobre a possibilidade de a música Lose You to Love Me, lançada por Selena Gomez na quarta-feira, 23, ser uma indireta para seu ex-namorado Justin Bieber, a cantora publicava na madrugada de quinta, 24, uma nova: a Look At Her Now.

Também falando de romances, ela canta num ritmo dançante a história de uma mulher que superou o relacionamento, se distanciando da canção anterior, na qual incorpora uma pessoa que sofre ao não ser amorosamente correspondida.

“Claro que ela estava triste / Mas agora ela está contente que tenha escapado por pouco / Demorou alguns anos para enxugar as lágrimas / Mas olhe para ela agora / Veja-a indo embora”, diz num trecho.

Numa live do Instagram realizada na quarta-feira, 23, Selena Gomez agradeceu a repercussão das músicas e aproveitou para comentar o suposto desentendimento entre ela e a atual esposa de Justin Bieber, a modelo Hailey Baldwin, após um fã perguntar como ela tem se sentido com os lançamentos.

Assim que a cantora publicou Lose You to Love Me, a mulher de seu ex compartilhou nos twitter a música I Will Kill You (Vou matar você), de Summer Walker, levantando suspeitas de que ela estava incomodada com a suposta ‘indireta’.

Apesar da polêmica, Selena Gomez amenizou o caso. “Eu estou muito grata pelos feedbacks sobre minhas músicas. No entanto, eu não apoio mulheres atacando outras mulheres. E eu nunca, nunca vou seguir nesse caminho”, afirmou.