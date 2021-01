Um mês após anunciar estar com câncer, Fátima Bernardes, 58, usou as redes sociais neste domingo (3) para confirmar seu retorno ao programa Encontro com Fátima Bernardes (Globo). A apresentadora está afastada desde o início de dezembro do ano passado e foi substituída por Patrícia Poeta.

“Chegou a hora de voltar! Muita coisa aconteceu em um mês. Nem sempre o céu esteve azul, mas em todos os dias recebi de perto o carinho dos meus amores, da minha equipe, de amigos; a atenção do meu médico”, escreveu Bernardes, em seu perfil no Instagram.

“E, de longe, a energia de todos vocês que me acompanham por aqui. Obrigada do fundo do meu coração. Vamos juntos fazer um 2021 melhor, mais leve! Te espero amanhã, às 10:45, no Encontro com Fátima.”

No dia 2 de dezembro, Fátima Bernardes anunciou que recebeu diagnóstico de câncer de útero em estágio inicial. A apresentadora afirmou nas redes sociais que passaria por uma cirurgia, e que se afastaria por alguns dias do trabalho -ela foi substituída por Patrícia Poeta.

“Estou bem”, começou ela, tranquilizando os fãs ao revelar o diagnóstico. “Depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Vou me afastar por uns dias do trabalho para fazer a cirurgia”, contou.

“Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham.” “Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos”, disse. “E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros.”

Assim que revelou estar com câncer, Fátima Bernardes recebeu vários comentários de artistas e de fãs para desejar pronta recuperação. O namorado dela, o deputado federal Túlio Gadêlha (PDT), escreveu: “Estamos juntos nessa, meu amor”.

No dia 6 de dezembro, Bernardes foi submetida a uma cirurgia para retirada do tumor -um câncer de endométrio (corpo do útero). Também chamado de corpo do útero, esse câncer é o mais raro e encontrado em menos de 3% das 316.280 mulheres brasileiras que receberam diagnóstico de câncer em 2020, segundo dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer).

Fátima Bernardes recebeu alta no dia 7 de dezembro. Durante todo o período de tratamento da doença, a apresentadora esteve acompanhada pelo namorado. Gadêlha chegou a publicar nas redes sociais que descobriu estar doente no momento em que levava a apresentadora ao hospital para cuidar da saúde.

Segundo ele, por ser um “namorado grudento”, não quis deixar Fátima ficar doente sozinha. “Pois e… Antes de sairmos do hospital, fiz alguns exames para ver uma tosse e descobri, pasmem, uma pneumonia. O que importa e que ela esta bem. Esta em casa, andando, lendo, sorrindo, cuidando da saude, cuidando de mim, e eu cuidando dela”, disse ele.

ANA MARIA BRAGA

Fátima não é a única apresentadora das manhãs da Globo a enfrentar um câncer. No final de janeiro deste ano, Ana Maria Braga afirmou que recebeu novamente o diagnóstico de câncer de pulmão -a apresentadora já enfrentou a doença outras três vezes, sendo uma delas na mesma região do corpo. Na época, ela disse que já sabia da doença há algumas semanas, e ficaria afastada do Mais Você.

Em dezembro de 2015, Ana Maria Braga também revelou durante o Mais Você que estava tratando um câncer no pulmão. Ela prcisou passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor em seu pulmão esquerdo.

Antes disso, Ana Maria enfrentou um câncer de pele em 1991 e descobriu, em 2001, que estava com câncer detectado na virilha e no reto. “Tinha hora em que eu ligava o chuveiro, deitava embaixo e chorava muito”, contou em uma entrevista à Folha, em 2016.

“É natural que isso aconteça. Mas você tem que acreditar de verdade. Eu dizia ‘vou aguentar’. Nunca imaginei que a doença seria maior do que eu”, contou. “Eu fumei por tanto tempo, é previsível. Foi minha culpa. Quer dizer, não é questão de culpa, é vício. Sou viciada em nicotina, como um drogado ou um alcoólatra”.

A apresentadora também afirmou na época que a radioterapia havia sido “arrasadora”, mas que se sentiu “sortuda” por ter acesso “ao que há de melhor na medicina”.

No final de abril, ela anunciou, justamente durante participação no Encontro, que estava curada. “Sumiu tudo”, disse, após fazer um PET scan, exame de imagem que permite o mapeamento de diferentes substâncias químicas radioativas no organismo.

“Fui fazer os exames para saber em que pé tava, se tinha dado certo. Ontem, quando terminei o PET scan, o pessoal que participou do exame de imagem, saiu aplaudindo. Comparando meu exame da primeira vez para ontem, sumiu tudo”, disse. “Tem um período que eu continuo a fazer tratamento para garantir que as células foram embora, e partir para a comemoração da vida, que é o mais importante”.

A apresentadora do Mais Você disse ainda que já havia feito quatro sessões de quimioterapia, e estava muito positiva. Ela nunca havia parado de fumar, mas afirmou que dessa vez conseguiu deixar o hábito.

“Queria muito falar para as pessoas prestarem atenção aos sinais do corpo. Eu só ia fazer em março o meu retorno, mas senti no final do ano que alguma coisa estava acontecendo com o meu corpo. Não estava com aquela força vital”, disse a apresentadora, ao mencionar que adiantou seus exames para dezembro do ano passado.

“Prestar [atenção] no seu corpo, nos sinais. E um sentido mesmo. Não deixe passar isso. Em um sistema de saúde como esse do Brasil é complicado marcar um exame, mas não desistam”, completou .