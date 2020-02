O cantor sertanejo Henrique, da dupla Netto e Henrique, segue internado após um acidente de carro. Ele já está respondendo a estímulos e com a sedação sendo gradativamente retirada, segundo a assessoria dos cantores.

Henrique bateu o carro que dirigia em uma caminhonete em Santa Fé do Sul, interior de São Paulo. O veículo acabou pegando fogo e o cantor foi retirado das chamas. Com um traumatismo craniano, ele passou por uma cirurgia e está internado na UTI do Hospital de Base de São José do Rio Preto.

Em comunicado enviado para o E+, a assessoria da dupla disse que “as notícias sobre o estado de saúde de Henrique são bastante positivas”. A sedação está sendo retirada gradativamente e ele já está respondendo a alguns estímulos. Uma publicação no Instagram da dupla ressaltou que Henrique ainda está respirando por aparelhos, mas não sofreu nenhuma queimadura.

“O parceiro Netto, familiares e amigos estão confiantes na plena recuperação de Henrique e seguem pedindo orações, para que isso ocorra o mais breve possível!”, concluiu o texto.