Mari Palma, 33, e Philipe Siani, 38, anunciaram na noite de sexta-feira (3) que estão separados. Segundo comunicado conjunto, publicado nas redes sociais, a decisão foi tomada há algum tempo, mas tornada pública apenas agora porque o casal vinha recebendo “muitas mensagens invasivas, ofensivas e machistas”.

Os jornalistas, ambos apresentadores do canal de notícias CNN Brasil, afirmam que continuarão amigos e parceiros profissionais. Eles negam que haja um fator grave que tenha sido preponderante para que a relação amorosa tenha acabado. “Não tentem levantar motivos que não existem”, pediram no texto divulgado. “Nosso amor simplesmente se transformou em algo diferente, mas igualmente bonito.”

+ Leia mais: Além da Jamaica! Relembre seis reportagens inusitadas feitas por Glória Maria

Palma e Siani se casaram há menos de seis meses, no dia 27 de agosto de 2022, em uma cerimônia para cerca de 600 convidados. O pedido de casamento ocorreu em dezembro de 2020 e foi inspirado em uma cena do seriado “Friends”. Após se conhecerem nos bastidores da Globo, onde trabalhavam na época, eles ficaram juntos por cerca de 6 anos ao todo.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!