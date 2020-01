Um espetáculo itinerante pelo centro será a principal atração da programação oficial do aniversário de 466 anos da cidade de São Paulo, comemorado no 25 de janeiro. A programação é promovido pela Prefeitura. Chamado de “Grande Cortejo Modernista”, o espetáculo terá a participação dos cantores Elba Ramalho e Ney Matogrosso, do Demônios da Garoa, da bateria da Vai-Vai, do Balé da Cidade e de outros artistas.

continua depois da publicidade

O cortejo sairá do Pátio do Colégio às 14h, passando por pontos icônicos do centro, como as esquinas da avenidas Ipiranga e São João, a entrada do Theatro Municipal e o Largo do Paiçandu, dentre outros. Também participarão a cantora Karol Conka, os grupos Skank e Bixiga 70, o rapper Rashid, a Orquestra Sinfônica Municipal, o Coro Lírico e o Coral Indígena Guarani Amba Vera. Além disso, atores interpretarão personagens históricos da cidade, como o escritor Mário de Andrade, que será vivido por Pascoal da Conceição.

Segundo a Prefeitura, estão programadas mais de 300 atividades, entre shows, palestras, sessões de cinema, apresentações teatrais e debates, dentre outros, em todas as regiões da cidade. Outros destaques do evento são os shows do rapper Emicida, na zona leste, dos grupos Falamansa e Rastapé, na zona norte, do cantor Marcelo Jeneci, na zona oeste, e das bandas Os Travessos e Art Popular, na zona sul da capital.