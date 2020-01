A cantora Anitta comemorou nos “stories” de seu Instagram na madrugada desta quarta-feira, 29, o fato de ter recebido roupas de uma nova coleção de Beyoncé. “Eu cheguei do trabalho e tinha toda a nova coleção da Beyoncé para mim de presente, e ainda um cartãozinho assinado por ela. Estou surtando. Coloquei até um casaco para me sentir íntima. Amei, gente”, disse a cantora na publicação. Anitta também recebeu um cartão promocional da marca assinado pela colega norte-americana. “Selecionei algumas das minhas favoritas para você, com amor e respeito, Beyoncé”, diz o texto do cartão.