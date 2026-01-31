Anitta em Curitiba: Show “Cosmos” lota estádio e movimenta a capital neste sábado

A cantora carioca Anitta desembarca hoje (31/01) em Curitiba para mais uma edição dos seus tradicionais ensaios pré-carnaval, que já estão com ingressos esgotados. O show acontece no Estádio Durival de Britto e Silva, a partir das 15h, e promete agitar a capital paranaense com muito funk e brasilidade.
Para 2026, Anitta escolheu como tema o “Cosmos”, celebrando a astrologia e o universo místico. Durante a turnê, a artista deve apresentar figurinos inspirados em diferentes elementos do zodíaco, mantendo sua característica de sempre surpreender os fãs.
Em entrevista exclusiva à Tribuna, a cantora comentou sobre sua decisão de diminuir o ritmo internacional para ficar mais próxima da família: “Está sendo maravilhoso passar mais tempo em casa, com a família. No fim das contas foi por isso que voltei ao Brasil, sabe? Foi uma decisão pensando nesse benefício emocional de estar com em família”.
Uma das novidades desta turnê é que Anitta optou por não revelar antecipadamente as participações especiais, o que tem gerado grande expectativa. “Está sendo maravilhoso receber essa galera no palco, gente. Eu adoro essa bagunça, acho a cara do carnaval. E o público também ama”, contou a artista.
O maior pré-carnaval do Brasil?
Questionada se considera seu evento como o maior pré-carnaval do Brasil, a cantora foi modesta: “Olha, eu não saberia dizer se somos o maior pré-Carnaval do Brasil. Até porque a gente nem faz com essa pretensão, sabe? Sei que em 2025 foram 250 mil ingressos vendidos, todos os shows se esgotaram. Tenho muito orgulho do que a gente construiu até aqui, especialmente porque os Ensaios são um evento que, primordialmente, celebra a brasilidade e a força da maior festa brasileira. Amo isso!”
Sobre o novo projeto musical, para o qual já gravou cerca de 70 músicas, Anitta deu um spoiler: “De fato, meu próximo álbum é diferente de tudo que já fiz. Coloquei nele ritmos e referências que têm me inspirado, muita brasilidade, e a mistura deu super certo”.
E o que vem por aí? “Tenho projetos musicais inéditos para colocar na rua. O ano tá só começando, tem muita coisa legal vindo aí”, adiantou a cantora.
Para quem conseguiu garantir seu ingresso, o show promete ser uma prévia do que Anitta vai apresentar durante o Carnaval 2026, com muito ritmo, energia e as surpresas que só a cantora sabe preparar.
Ensaios de Anitta – Curitiba
O Estádio Durival de Britto e Silva fica localizado na Avenida Doutor Dário Lopes dos Santos, 500, e os portões abrem a partir das 15h. A dica é chegar cedo para garantir um bom lugar e curtir toda a programação com Anitta em Curitiba 2026.
