O duo canadense Angine de Poitrine, originário de Quebec, Canadá, consolidou-se como um verdadeiro fenômeno global em 2026. Formado pelos músicos “A” e “B”, o grupo de math rock atrai multidões com uma sonoridade classificada como “estranhamente agradável”. O sucesso é tão grande que até o astro do rock Dave Grohl, do Foo Fighters, virou fã.

A banda é reconhecida pela estética excêntrica. No palco, os integrantes utilizam máscaras gigantes de papel machê e roupas de bolinhas (polka dots), criando um cenário que remete a uma peça de teatro abstrata sob uma ótica dadaísta.

O som do Angine de Poitrine bombou tanto que até o vocalista do Foo Fighters se rendeu. “Não sei explicar de outra forma, você precisa assistir, e é tudo instrumental. Uma delas tem um instrumento de dois braços, com um baixo embaixo e uma guitarra em cima, com vários pedais, é completamente insano”, disse o ex baterista do Nirvana. Escuta aí:

Sonoridade assimétrica e técnica microtonal

A música do Angine de Poitrine é frequentemente descrita como avant-garde e dissonante. O principal diferencial técnico reside na instrumentação microtonal, utilizando guitarras e baixos adaptados para escalas que exploram notas inexistentes no rock tradicional.

Aliado à complexidade rítmica típica do math rock, o duo utiliza compassos compostos e variações constantes de tempo. Para preencher o espectro sonoro com apenas dois integrantes, a dupla faz uso magistral de pedais de loop em suas performances ao vivo.

Do anonimato ao destaque na KEXP e New York Times

Embora o primeiro trabalho tenha sido lançado em 2024, a tração global veio com o álbum Vol. I e o recente Vol. II, lançado em abril de 2026. A viralização internacional ocorreu após uma apresentação no festival Trans Musicales, transmitida pela rádio KEXP.

O contraste visual das máscaras gigantes com a música rápida e complexa gerou um impacto imediato nas redes sociais. O sucesso rendeu elogios de nomes como Mike Portnoy, baterista do Dream Theater, que destacou a técnica rítmica “impossível” da bateria do grupo.

Reconhecimento crítico e impacto cultural

Além do suporte de músicos influentes, o Angine de Poitrine foi destaque em publicações como Rolling Stone Brasil e The New York Times. A crítica aponta que a banda mistura a precisão do math rock com a energia do punk.

O uso do anonimato lúdico e a estética diferenciada são vistos como um atrativo para o público jovem. O grupo demonstra como o talento virtuoso e o visual inusitado podem dominar o cenário musical contemporâneo através do algoritmo correto.