Angélica, 46, vai estrear seu novo programa na Globo, Simples Assim, no próximo dia 10 de outubro. Segundo anunciado pela emissora, a nova atração vai ocupar as tardes de sábado, e a proposta é abordar temas universais, como felicidade, fé, trabalho, família, diversidade, autocuidado, entre outros.

publicidade

É o retorno de Angélica à TV depois de mais de dois anos longe desde o fim de Estrelas, em abril de 2018. Nesse período, ela fez participações em outros programas e novelas da Globo, como “A Dona do Pedaço” em 2019.

“Oi! O que que você vai fazer no dia 10 de outubro? Eu tenho um convite! Que tal se encontrar comigo à tarde, pra gente se conectar? Juntar os amigos e a família pra falar sobre vida, dilemas, as possíveis soluções… Falar sobre o que realmente importa pela busca pela felicidade. Tudo em uma conversa descontraída, leve, sem julgamentos, cheia de empatia, aprendizado, bom humor e inspiração. Pois é. Eu tô voltando para as tardes de sábado na TV Globo. E vejo você no Simples Assim”, afirmou a apresentadora em vídeo publicado nas redes sociais.

A Globo divulgou que cada episódio da atração contará com a participação de famosos e anônimos, e terá um assunto abordado. Além disso, Angélica vai retomar o seu lado atriz em “esquetes bem-humoradas que apresentam situações cotidianas e com elenco diferente a cada programa”.

“Após cada esquete, os atores se despem dos personagens e dividem com o público o que têm a dizer sobre as questões do episódio”, informa a emissora.

publicidade

Outro quadro da produção é o “Dilemas da Vida Real”, em que anônimos vão relatar um impasse ou uma questão que move suas vidas e, junto de familiares e amigos, tentarão encontrar uma possível solução para seu dilema. “Ter ou não ter filhos? Viajar ou dar uma festa de casamento? Essas são algumas das questões que Angélica vai conduzir para mostrar que, independentemente da escolha, é possível ser feliz.”

A Globo afirma que o Simples Assim está sendo desenvolvido com todos os cuidados previstos no protocolo de segurança criado pela emissora por causa da pandemia do novo coronavírus.