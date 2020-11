Amigo próximo de Tom Veiga, André Marques, 41, contou que foi o primeiro a chegar à casa do intérprete do Louro José neste domingo (1º), onde já encontrou o artista morto.

De acordo com o apresentador, um amigo ligou e perguntou a ele sobre Tom, que deveria viajar para São Paulo, assim como faria André, que estava indo ao aeroporto para embarcar com destino à capital paulista. “Eu voltei. Falei: ‘vou lá na casa dele porque ele não está atendendo’. Aí, eu fui o primeiro a chegar lá”, disse muito emocionado.

“É muito difícil, para mim, falar do Tom porque era um dos meus melhores amigos. Eu acabei de chegar lá da casa dele. A gente estava todo dia juntos, todo dia vinha aqui em casa, na minha loja, eu fazia comida para ele. Ele era um personagem de sucesso, mas ele era mais sucesso ainda. Era um cara querido. Eu apresentava ele para os outros: ‘Ele que faz o Louro José’. ‘Caraca, grava um vídeo, grava um áudio para a minha mãe, que é sua fã’. Ele fazia para todo mundo”, relembrou Marques em vídeo publicado pelo site G1.

“Peço para vocês orarem por ele porque a essa hora ele já está fazendo um monte de gente rir. Papai do céu estava precisando de um cara maneiro, fera, paizão e amigo de todo mundo, uma unanimidade. Devia estar sem muita gente lá em cima, só pode ser … Ele era um cara demais”, finalizou Marques, chorando.

Veiga foi encontrado morto em sua casa no Recreio, na zona oeste carioca. Ele trabalhou no Mais Você, ao lado de Ana Maria Braga, por mais de 20 anos interpretando o boneco de um papagaio. O personagem foi idealizado em 1996 pela apresentadora. Na época, ela apresentava o Note e Anote, na Record, e ele era assistente de estúdio do programa. Ana Maria testou diversas pessoas de sua equipe na manipulação do boneco, mas Tom Veiga se destacou e ficou no papel. Antes do Note e Anote, havia uma programação voltada ao público infantil e a ideia do Louro José era também atrair crianças para o programa.

“Precisava ser um bicho que falasse, que interagisse comigo, mas não podia ser cachorro, porque cachorro não fala, passarinho não fala. E, por eliminação, decidimos pelo papagaio. Eu tenho um em casa chamado Louro José”, disse a apresentadora em um vídeo de retrospectiva sobre o personagem.

Veiga se divorciou em outubro da investidora Cybelle Hermínio, com quem estava casado havia nove meses. Antes, ele foi casado com Alessandra Veiga por 14 anos. Eles romperam em 2018, mesmo ano em que ele e Hermínio começaram a namorar. O artista deixa quatro filhos. A causa da morte de Veiga está sendo investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.