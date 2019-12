A apresentadora Ana Maria Braga, 70 anos, contou que o namorado a pediu em casamento recentemente. A revelação foi feita em uma entrevista para a edição de dezembro da Revista Caras.

O pedido foi feito pelo seu namorado, o empresário francês Johnny Lucet, de 55 anos, na presença de toda a família da apresentadora, incluindo seus três netos, Joana, Maria e Bento.

“Tem uma campanha rolando para que façamos casamento. Por que não? Não tem muito mais o que fazer, não tenho mais 20 anos para noivar, etc”, comentou a apresentadora.

Ana Maria Braga comentou que os filhos apoiam o namoro, e que está muito feliz. “As borboletas estão batendo no estômago, não importa a idade que se tem. É isso que faz renovar a vida, a esperança e a felicidade”, disse.

‘Estou em recesso’, disse, em outubro, Ana Maria Braga sobre relacionamentos amorosos

Em entrevista para o jornal O Estado de S.Paulo em outubro deste ano, ao ser perguntada sobre casamento, Ana Maria Braga evitou responder quantos teve, mas disse se considerar ‘defensora do amor’. “Eu adoro casar! Acho que casar é um ato de amor. A pessoa só casa se está apaixonada.”

Na época, a apresentadora contou que estava solteira e que estava aproveitando a liberdade para se redescobrir: “Fiquei muito tempo casando, ‘descasando’, namorando e largando. De repente, há dois anos, achei que era o momento de dar um tempo e saber como é. Porque eu tenho a necessidade de ficar com as pessoas, gosto muito de gente, de estar apaixonada. Pensei: ‘Não, espera, preciso aprender a conviver comigo só’. Me dei isso de presente. Gosto muito de ficar comigo em casa, gosto de ler. O tempo passa muito rápido. Atualmente, gosto de estar só com meus momentos, que não têm preço”.

