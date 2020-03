Ao som de I Feel Good (Eu me Sinto Bem) de James Brown, Ana Maria Braga voltou ao comando do Mais Você nesta segunda-feira, 2, na TV Globo. Após passar algumas semanas longe das telinhas em período de férias, a apresentadora iniciou o programa agradecendo aos fãs, amigos e familiares que a acompanham na luta contra um câncer de pulmão.

No fim de janeiro, ela revelou o diagnóstico durante o programa. “Quero agradecer a todos que me mandaram mensagens, que foram em casa. Quero agradecer especialmente a Heloísa Périssé. Ela me deu uma força danada, ela que também precisa de força”, disse Ana Maria. Heloísa foi diagnosticada com tumor nas glândulas salivares no ano passado.

Vídeos com fãs de Ana Maria Braga foram transmitidos no início do programa. A volta da apresentadora foi um dos assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta segunda-feira. “É tão bom ver meus amiguinhos matinais de volta”, comentou uma internauta. “Força, Ana! Você é inspiração”, escreveu outro, emocionado.

Em 2019, Ana Maria Braga concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal O Estado de S. Paulo sobre os 20 anos do Mais Você. “Sempre acreditei no poder do improviso”, declarou ao explicar como conseguia manter-se há mais de duas décadas apresentando um programa de TV, ao vivo, de segunda à sexta.

Nesta segunda, a apresentadora também aproveitou a oportunidade para explicar aos espectadores sobre o tipo de câncer que tem e como está sendo feito o tratamento de imunoterapia combinado com quimioterapia.

“Tive uma ‘vermelhidão’ na pele. Desde o meu primeiro câncer, aprendi que temos bilhões de células no corpo e se você enxergar cada célula dessa como uma aliada sua, se você acreditar que seu organismo todo está lutando junto com você, elas (células) vão entender o recado que você está dando e se comportam como você quer que elas se comportem. Eu tenho chance de ser bem sucedida”, acredita.

Ana Maria Braga disse que fez imunoterapia e teve “uma regressão de 50% do câncer desde que soube da notícia e iniciou o tratamento”. No entanto, ela ressaltou que o tratamento não está indicado para todos os tipos de câncer e que é preciso consultar o médico.

“A missão é a cura e não saio do foco. Pode ser que eu tenha que me ausentar por dois dias, um dia, porque vou fazer um novo ciclo. Então, mesmo se seu não estiver aqui um dia desses, tenha certeza do meu bem. Estou junto com a nossa senhora de Fátima e estou focada na missão. E estava morrendo de saudade de vir aqui”, agradeceu Ana Maria Braga.

Ela disse que muita gente a criticou por voltar a apresentar o programa, ao vivo. “Eu, estando bem, não tem porque não trabalhar. Tem gente que fala, ‘mas por que você vai voltar?’. Ué, porque não voltar?”, concluiu Ana Maria Braga, que sempre manteve uma relação de transparência em relação à sua saúde com o público.