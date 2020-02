Ana Maria Braga voltará à apresentação do Mais Você na próxima segunda-feira, 2, confirmou à reportagem a assessoria de imprensa da Globo. A apresentadora estava de férias, mas o período de descanso, que estava agendado para 7 de fevereiro, foi antecipado em quatro dias a fim de que ela pudesse cuidar da saúde após novo diagnóstico de câncer de pulmão. Já a data de retorno foi mantida.

Quem comanda a atração desde então são os apresentadores Patrícia Poeta e Fabricio Battaglini. No último dia 3, quando iniciaram a substituição no programa, ambos mandaram votos de melhoras para Ana Maria.

“A gente não tem dúvida, claro, que todo mundo está torcendo por ela, que a Ana vai ficar bem, daqui a pouquinho está de volta aqui com a gente”, disse Battaglini.

“A gente está aqui, sim, para cuidar da casa, mas a gente aqui também está para mandar muita energia positiva para nossa querida Ana, para que ela se cuide bem, para que ela descanse aí nas férias para voltar com tudo, voltar podendo mais do que nunca”, afirmou a jornalista.

Ana Maria Braga revelou ao vivo, no dia 27 de janeiro deste ano, que havia sido diagnosticada pela terceira vez com um tumor no pulmão. Na ocasião, ela já tinha iniciado o tratamento, composto por quimioterapia e imunoterapia. Quatro dias depois, ela se ausentou do Mais Você para descansar, conforme anunciou Louro José na abertura do programa, que naquele dia foi apresentado por Talitha Morete.

No período em que esteve afastada, a apresentadora se casou com o francês Johnny Lucet em uma cerimônia íntima que reuniu família e amigos na casa de Ana Maria.