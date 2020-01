Ana Maria Braga recebeu uma homenagem da equipe do programa Mais Você no final da edição desta terça-feira, 28. Os integrantes da produção apoiaram a apresentadora com gritos de “Vamos lá, guerreira”.

Ana revelou na segunda-feira, 27, que foi diagnosticada novamente com câncer de pulmão. Segundo ela, a doença agora é “mais agressiva”, e o tratamento já foi iniciado.

A surpresa começou quando Ana conversava com a apresentadora Fátima Bernardes para anunciar as atrações do Encontro desta terça, 28. “Somos todos mais você, sempre, e a gente está aqui nessa corrente linda que o Brasil está fazendo para você”, disse Fátima. Ana agradeceu a colega mas foi interrompida por Louro José quando ia encerrar o programa.

“Não, agora é comigo”, disse Louro, “tem um pessoal aqui que queria te dar um beijo. A gente já passou por isso antes, a gente venceu, e a gente vai passar outra vez. É a mesma turma”. Logo em seguida a equipe entrou em frente às câmeras, batendo panelas e gritando: “vamos lá, guerreira”.

Emocionada, a apresentadora agradeceu e abraçou os integrantes da equipe enquanto o programa acabava. No mesmo dia, Ana agradeceu às mensagens de apoio que recebeu do público e de artistas.

“Eu queria começar o programa de hoje agradecendo, eu não dou conta de agradecer todo mundo que entrou em contato comigo de ontem para hoje, teve mensagem de tudo quanto é jeito, mas todas muito importantes para mim”, afirmou. “Muito obrigado pelo carinho e pelo caminho de esperança que vocês desfraldam a minha frente, e eu acredito nele”, concluiu.

