ITALIANO

MoDi

Instalada ao lado do shopping Pátio Higienópolis, a segunda unidade é maior e mais arejada, com enorme fachada de vidro e um agradável deck. Sob o comando do chef Diogo Silveira, as sugestões do dia são um prato cheio para quem gosta de miúdos. Entre as pedidas, há fígado ao molho de vinho, com purê cremoso de batata e legumes (R$ 35), e ravióli duplo recheado com camarão e abóbora cabotiá ao molho de crustáceos (R$ 59). Av. Higienópolis, 618, Consolação, 3823-2663 (130 lug.). 12h/23h (dom., 12h/20h). Cc.: A, E, M e V. Cd.: A, E, M e V.

O Gato que Ri

As receitas da casa são as mesmas desde a inauguração, em 1951. Além de pizzas (a partir das 18h), serve massas, saladas, aves e peixes. Às quartas-feiras e aos sábados, tem também bufê de feijoada (R$68, por pessoa). Experimente a tradicional lasanha verde à romanesca (R$ 54,50) e o bacalhau ao forno com batatas, pimentão e arroz (R$ 99). Lgo. do Arouche, 37, República, 3221-2699 (200 lug.). 11h/0h (6ª e sáb., 11h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pecorino Bar e Trattoria

Esta casa com estilo cantineiro prepara receitas como o medalhão com penne gorgonzola (R$ 64) e o espaguete com camarão (R$ 69). Como entrada, peça a bruschetta de pecorino e presunto (R$ 43). Para beber, serve jarra de vinho com 500 ml (R$ 49). Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1.706, Jd. Paulista, 2339-2887 (74 lug.). 12h/15h e 19h/23h30 (6ª e sáb., até 1h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

ÁRABE

Baruk

Tem salão amplo, com teto de vidro e mezanino. O cardápio lista receitas como a Berinjela Baruk (R$ 39,90), com carne refogada à moda árabe, fatias de berinjela com molho branco e amêndoas torradas. Também serve rodízio com 17 opções de pratos frios e quentes, como salada fatuch, charuto de folha de uva e repolho e esfiha de carne (R$ 51,90/R$ 61,90). Al. Raja Gabaglia, 160, V. Olímpia, 3045-9999 (120 lug.). 12h/16h. Cc.: todos. Cd.: todos.

BRASILEIRO

Bolinha

Tradicional feijoada de São Paulo. Aos sábados, as filas são comuns. A porção bem servida custa R$ 80, de 3ª a 6ª. Já o rodízio sai por R$ 107 (ou R$ 134, nos fins de semana e feriados). A partir das 19h, casal paga apenas uma feijoada. No almoço, durante a semana, também há a opção de menu executivo com pratos da cozinha brasileira (R$ 39/R$ 70). Av. Cidade Jardim, 53, Jd. Europa, 3061-2010 (250 lug.). 11h30/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Dona Lucinha

Em Moema, quem comanda a casa é Elzinha Nunes. No almoço, monta um tradicional bufê (R$ 49,90 ou, aos sábados, domingos e feriados, R$ 64,90). Os pratos à la carte chegam à mesa em porções generosas. Entre as pedidas, frango com quiabo (R$ 92); carne de sol desfiada com abóbora acebolada, arroz, tutu de feijão e couve (R$ 94); e tutu de feijão à mineira, servido com arroz branco, linguiça, lombo, abacaxi frito e couve (R$ 89). Av. Chibarás, 399, Moema, 5051-2050 (96 lug.). 12h/16h (sáb., dom. e fer., 12h/16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

CARNES

Corrientes 348

A casa usa apenas cortes argentinos, em porções inteiras, de 600g, ou meia porção, de 300g. Destaque para o assado de tira (R$ 108, inteiro; R$ 79, meio corte) e para o Lomito Light, filé mignon com alho e abacaxi (R$ 138, inteiro; R$ 95, meio corte). Para acompanhá-los, peça o Papatasso (R$ 39), batatas fritas ao murro com orégano. R. Dr. Mário Ferraz, 32, Jd. Europa, 3032-6348 (300 lug.). 12h/16h e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/21h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Fogo de Chão

Garçons sempre atentos fazem com que o serviço seja impecável. Além dos tradicionais cortes de carne entre eles, excelentes costeletas de cordeiro e bife ancho , o rodízio (R$ 160) inclui a costela premium, ótimos pães de queijo, saladas e arroz carreteiro. Apenas a mesa de saladas sai por R$ 54,90. A carta lista mais de 200 rótulos de vinho e 12 de cerveja. Av. Santo Amaro, 6824, S. Amaro, 5524-0500 (320 lug.). 12h/16h e 18h/23h30 (dom., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Parrilla Ladrillo

As carnes, importadas da Argentina, são servidas no salão de pé-direito alto entre grandes janelas ou na varanda coberta. Além de bife de chorizo (R$ 95), o restaurante serve bife ancho (R$ 98), que pode ser acompanhado de porção de batata suflê (R$ 35). Para completar a refeição, prove a panqueca com doce de leite e sorvete (R$ 30). Av. Pavão, 454, Moema, 3562-6499 (90 lug.). 12h/15h30 e 18h/23h (sáb., 12h/23h; dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Varanda Grill

Na elegante casa, há cortes como o T-Bone (R$ 97), o Bife de Chorizo (R$ 99) e o Rib Eye (R$ 118). Mas também serve opções com peixes e frutos do mar. Acompanhe a refeição com um dos 400 rótulos da adega. R. General Mena Barreto, 793, Jd. Paulista, 3887-8870 (220 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, 12h/15h30 e 19h/23h; sáb. e fer., 12h/16h e 19h/23h; dom., 12h/17h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

JAPONÊS

Sushi Yassu

Tradicional, a casa tem peixes frescos, saborosos e bem trabalhados. Entre as sugestões, há o Sudako, fatias de polvo com salada de pepino ao molho de vinagre (R$ 58). A casa também serve lula com shimeji na chapa (R$ 63). R. Thomaz Gonzaga, 98, Liberdade, 3209-6622 (70 lug.). 11h30/15h e 18h/23h (sáb. e fer., 12h/16h e 18h/23h30; dom., 12h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

MEXICANO

Hecho en México

A predominância de tacos, burritas e tortas (sanduíches) combina com as toalhas floridas e a trilha sonora 100% tradicional. Prove a porção de totopos (tortilhas de milho fritas) com guacamole (R$ 18) ou com salsa de tomates e cebolas (R$ 18,20), acompanhada de molhos de pimenta. Se estiver com mais fome, uma opção é a burrita de carne com bacon e queijo, cebolas, arroz, pasta de feijão preto, guacamole e salsa (R$ 30,50). R. Dr. Renato Paes de Barros, 538, Itaim Bibi, 3073-0833 (100 lug.). 12h/15h e 18h/22h (5ª a sáb., até 0h; dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

PEIXES E FRUTOS DO MAR

República dos Camarões

O ambiente lembra uma churrascaria, amplo e com mesas espaçosas. Da cozinha saem pratos fartos, que podem ser divididos entre duas ou até três pessoas. Entre as opções está o Camarão à Grega (R$ 210, para três), com muito queijo, batata palha, camarões graúdos e arroz à grega. Outra opção é o camarão com Catupiry (R$ 187, para dois). Av. Conde Frontin, 450, Tatuapé, 2293-4437 (105 lug.). 11h30/23h (6ª e sáb., até 23h30; dom., 11h30/21h; fer., 11h30/22h; fecha 2ª). Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V. Estac.: grátis.

ORIENTAL

Hi Pin Shan

Lanternas chinesas enfeitam o teto deste restaurante que serve pratos simples como o pescado frito com molho shoyu e gengibre (R$ 95) e o porco fatiado com molho missô (R$ 59). Atenção: na última semana do mês, o restaurante fecha de 2ª a 4ª, para descanso da equipe. R. Padre Chico, 190, Pompeia, 3675-2270 (110 lug.). 11h30/14h30 e 18h30/22h (sáb. e dom., 11h30/15h e 18h30/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

PORTUGUÊS

Tasca do Zé e da Maria

A casa de alma portuguesa serve entradas como o Bacalhau à Beneditini (R$ 36,50). Já o bacalhau confitado (R$ 154,90) traz o peixe em posta, acompanhado de batatas com azeitonas e cebolinhas confitadas com alcaparras. O menu executivo, com entrada, prato e doces portugueses, custa R$ 77,90. R. dos Pinheiros, 434, Pinheiros, 3064-0107 (42 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª e sáb., até 0h; dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

VARIADA

Bistrô Charlô

O restaurante de Charlô Whately funciona em uma casa elegante e agradável. Seu menu apresenta clássicos franceses com toques brasileiros. O cardápio lista peixe do dia com farofa de camarão (R$ 108), camarão à provençal (R$ 98) e nhoque à carbonara (R$ 66). R. Barão de Capanema, 454, Cerqueira César, 3087-4444 (80 lug.). 12h/23h30 (6ª e sáb., 12h/0h; 5ª, 19h/23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

La Tambouille

A cozinha luxuosa mantém o alto nível há muito tempo. Serve receitas como o Spaguetti com Tuttomare (R$ 148) e o carré de cordeiro (R$ 188). Av. 9 de Julho, 5.925, Jd. Europa, 3079-6276 (86 lug.). 12h/158h e 19h/0h (6ª e sáb. 19h/1h, dom. 19h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.