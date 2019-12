Estão disponíveis na plataforma Now diversos filmes, que passaram há pouco pelos cinemas. É o caso de Era uma Vez em… Hollywood, que é dirigido por Quentin Tarantino e traz no elenco Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Dakota Fanning.

Tem ainda Yesterday, do diretor Danny Boyle, que imagina o mundo sem os Beatles, além do premiado brasileiro Bacurau, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, com Sônia Braga, Silvero Pereira e Udo Kier, e de Dor e Glória, de Pedro Almodóvar, com Antonio Banderas e Penélope Cruz. E chega nesta quinta, 5, a comédia Vai Que Cola: O Começo, de César Rodrigues, com Samantha Schmütz, Marcus Majella.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.