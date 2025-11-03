AC/DC anuncia show único da turnê ‘Power Up’ no Brasil em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dona dos sucessos “Highway to Hell”, “Back in Black” e “Thunderstruck”, a banda AC/DC desembarca no Brasil para único show em 2026. A apresentação da turnê “Power Up”, que divulga o álbum de mesmo nome, acontece na terça, 24 de fevereiro, no estádio Morumbis.

A venda de ingressos começa nesta sexta-feira (07/11), às 10h, na plataforma Ticketmaster. Informações sobre preços e bilheteria ainda não foram divulgadas. A série de shows também passa por outras cidades da América Latina, incluindo Buenos Aires, Santiago e Cidade do México.

Angus Young (guitarra solo), Brian Johnson (vocal), Stevie Young (guitarra base), Matt Laug (bateria) e Chris Chaney (baixo) devem apresentar faixas do disco, lançado em 2020, como “Demon Fire” e “Shot In The Dark”. As canções “Rock ‘N’ Roll Train”, “Riff Raff” e “You Shook Me All Night Long” também podem aparecer no setlist.

AC/DC: Power Up

Morumbis – pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi, região sul

Ingressos a partir de 7/11 em Ticketmaster