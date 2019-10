O ator Viny Vieira, de 40 anos, se irritou com o canto de um galo em A Fazenda e jogou água no animal na madrugada desta segunda-feira, 28. A atitude provocou revolta entre internautas e alguns pedem a expulsão do peão. No Twitter, o vídeo mais repercutido é do trecho em que ele instiga a ave a cacarejar. Quando o galo emite o som, Viny joga um pouco de água na direção do animal, que desvia. “Vai, grita… Parou no meio por quê? Tem medo de água?”, diz o ator. Em seguida, ele emenda com a música Água Mineral .

Em trechos mais longos e editados, publicados na rede social, Viny aparece xingando e gritando com o galo antes de jogar água no bicho. Uma situação semelhante ocorreu antes com Jorge Sousa, que foi eliminado na semana passada. O peão tinha acordado durante a madrugada com o canto de um galo e foi ‘conversar’ com o animal. “Mas já?”, questionou. “Está de sacanagem, né?”, dizia ele.

Desta vez, porém, a reação de Viny foi mais agressiva, e os internautas o acusam de cometer maus-tratos. Alguns chegaram a pedir a expulsão do participante do reality show. A reportagem entrou em contato com A Fazenda, perguntando se a coordenação do programa estava analisando o caso, mas não havia obtido retorno até a publicação desta matéria.