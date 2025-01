2ª temporada de Round 6 se torna maior estreia da história da Netflix

Como era esperado, a segunda temporada de “Round 6” foi um sucesso imediato. Ela estreou com 68 milhões de visualizações nos primeiros quatro dias em que ficou disponível – mais do que qualquer outra série da Netflix alcançou em sua semana de estreia, superando o recorde que “Wandinha” estabeleceu com 50,1 milhões de visualizações em 2022.

A temporada também rapidamente entrou na lista da Netflix dos títulos de TV em língua não inglesa mais populares de todos os tempos, ocupando o sétimo lugar, medido ao longo dos primeiros 91 dias de visualização de cada série.

A primeira temporada de “Round 6” atualmente está no topo dessa lista com 265,2 milhões de visualizações, mas a segunda ainda tem bastante tempo para potencialmente ultrapassar essa marca.

Naturalmente, isso fez da nova temporada o título mais assistido da Netflix na semana de 23 a 29 de dezembro. A primeira também viu um renovado interesse, figurando como a terceira série de TV em língua não inglesa da semana com 8,1 milhões de visualizações.

O ranking de TV em língua inglesa foi liderado pelos dois jogos da NFL no dia de Natal da Netflix: o jogo entre Baltimore Ravens e Houston Texans, que contou com uma apresentação no intervalo de Beyoncé, foi o nº 1 com 14,4 milhões de visualizações, e o jogo entre Kansas City Chiefs e Pittsburgh Steelers ficou logo atrás com 14,3 milhões.

A sexta temporada de “Virgin River” foi a primeira série roteirizada no ranking de língua inglesa, ocupando o terceiro lugar com 9,2 milhões de visualizações em sua primeira semana completa de disponibilidade.