Pouco aproveitado nos últimos jogos do Real Madrid na temporada – relacionado em cinco das últimas dez partidas, mas sempre no banco de reservas -, o nome do atacante brasileiro Vinicius Junior começou a ser especulado para uma negociação na próxima janela de transferências internacionais, que será no mês de janeiro de 2020. Nesta sexta-feira, o técnico francês Zinedine Zidane negou qualquer possibilidade de empréstimo ou saída do jogador.

Em entrevista coletiva na véspera do confronto diante do Alavés, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol, Zidane foi questionado sobre a situação de Vinicius Junior na equipe. Apesar de afirmar que o ex-atleta do Flamengo segue no planejamento para o restante da temporada, o treinador disse que “não é o momento” do atacante atuar.

“Não, ele não vai sair, ele é do elenco. Somos 25 ou 26 jogadores. Ultimamente ele não tem jogado muito, mas vai jogar. Agora não é o momento dele, mas logo pode ser e ele vai contribuir com a equipe. Ele vai ficar aqui, isso sim”, cravou Zidane.

Vinicius Junior foi titular em apenas quatro das 11 partidas que disputou pelo Real Madrid e só atuou um jogo inteiro nesta temporada. Com um gol marcado nos 448 minutos que esteve em campo até agora, o brasileiro tem sido preterido pelo belga Hazard e até pelo compatriota Rodrygo. Segundo Zidane, a fase dos dois são boas demais para serem ignorados na escalação.

“O que mudou é que no momento estão jogando Hazard e Rodrygo e eles estão jogando bem. Mas só isso. Ele também treina bem. Ano passado ele esteve muito bem, mas a única coisa de momento é que há outros jogadores importantes e tenho que decidir. É a minha função. Isso não vai mudar. Ele deve estar preparado quando eu o chamar”, completou o francês.

O Real Madrid ocupa a segunda colocação do Campeonato Espanhol com os mesmos 28 pontos do Barcelona, mas uma vitória a menos. Neste sábado, o clube da capital encara o Alavés, fora de casa, pela 15.ª rodada.