Zenit anuncia oficialmente a contratação de Gerson

O Zenit, da Rússia, anunciou neste domingo (13) a contratação do meia Gerson, ex-Flamengo. O clube carioca recebeu cerca de R$160 milhões pela venda do atleta.

O clube russo Zenit anunciou nas suas redes sociais a contratação do meia Gerson. O atleta estava no Flamengo e se despediu do clube carioca depois da participação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, realizada nos Estados Unidos.

Gerson tinha contrato com Flamengo até 2030. O alteta, havia retornado ao time carioca em 2023 para a sua segunda passagem e ficaria mais cinco anos no clube. Porém, pouco antes de o rubro-negro disputar o torneio mundial nos Estados Unidos, em junho deste ano, o time russo fez uma proposta pelo meia.

Currículo vencedor

Gerson era fundamental no time do técnico Filipe Luís. Com a camisa rubro-negra, ele conquistou Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca.