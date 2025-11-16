Esportes

Zagueiro Gabriel Magalhães é cortado da seleção brasileira

Tribuna do Paraná
Por Agência Brasil
- Atualizado: 16/11/25 17h02

O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal (Inglaterra), foi cortado da seleção brasileira por causa de uma lesão muscular na coxa direita, anunciou neste domingo (16) a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogador sentiu a lesão durante a vitória de 2 a 0 da seleção brasileira sobre Senegal, no último sábado (15) no Emirates Stadium, em Londres.

Desta forma, o defensor está fora do segundo compromisso do Brasil na Data Fifa de novembro, contra a Tunísia. A partida será disputada a partir das 16h30 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (18), no Decathlon Stadium, em Lille (França).

