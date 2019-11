A última vaga para piloto no grid de 2020 da Fórmula 1 foi confirmada nesta quinta-feira, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, local do GP do próximo domingo. A Williams anunciou a contratação do canadense Nicholas Latifi, de 24 anos, antigo piloto da testes da escuderia. O novato vai substituir o polonês Robert Kubica no próximo ano e formar a dupla da equipe junto com o inglês George Russell.

Em comunicado, a Williams enfatizou os resultados de Latifi como piloto de testes e o currículo vencedor em categorias inferiores. O canadense disputa atualmente a Fórmula 2 e é vice-líder da temporada. Foram quatro vitórias e sete pódios em 2019. “Estou empolgado em ser promovido a piloto titular para 2020. Gostei muito de trabalhar com a equipe neste ano ao ajudar no desenvolvimento do carro, fosse na fábrica ou na pista”, disse.

Latifi será o único novato entre os 20 pilotos que têm presença confirmada no GP da Austrália do próximo ano, etapa de abertura do Mundial. Pelo terceiro ano seguido, o Brasil não terá representantes na categoria. Fora o canadense, a categoria terá como novidades o retorno de Esteban Ocon ao grid após um ano como piloto de testes. O francês vai ocupar na Renault a vaga que neste ano foi do alemão Nico Hulkenberg.

Ao longo deste ano, Latifi guiou a Williams em alguns treinos livres. “Todos nós da Williams ficamos imensamente impressionados com o que ele conquistou na Fórmula 2, além do comprometimento com o time e o empenho dele nos bastidores. Nicholas se estabeleceu como um membro respeitado da nossa escuderia”, ressaltou a chefe da Williams, Claire Williams.

De saída da Fórmula 1 para dar lugar ao novato, Kubica amargou uma temporada ruim. Apesar de ter marcado na Alemanha o único ponto conquistado até agora pela Williams no Mundial de Construtores, o polonês teve resultados ruins após ter ficado nove anos distante da competição. O piloto se afastou por ter sofrido em 2011 um grave acidente de rali e perdido alguns movimentos da mão direita.

Confira o grid da temporada de 2020 da Fórmula 1:

Mercedes – Lewis Hamilton e Valtteri Bottas

Ferrari – Sebastian Vettel e Charles Leclerc

Red Bull – Max Verstappen e Alexander Albon

McLaren – Lando Norris e Carlos Sainz Jr.

Renault – Daniel Ricciardo e Esteban Ocon

Alpha Tauri (ex-Toro Rosso) – Pierre Gasly e Daniil Kvyat

Racing Point – Sérgio Pérez e Lance Stroll

Alfa Romeo – Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi

Haas – Romain Grosjean e Kevin Magnussen

Williams – George Russell e Nicholas Latifi