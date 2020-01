As chances da equipe do Aston Villa evitar o rebaixamento no Campeonato Inglês diminuíram, após serem diagnosticadas lesões graves no goleiro Tom Heaton e no atacante brasileiro Wesley. Os dois não atuam mais nesta temporada.

Ambos os jogadores danificaram os ligamentos do joelho na vitória por 2 a 1 sobre o Burnley na quarta-feira, que deixou a equipe de Birmingham a um ponto da zona de rebaixamento após 21 rodadas.

Heaton, que não poderá integrar a seleção inglesa na disputa da Eurocopa, e Wesley, de 23 anos, vindo do belga Brugge, chegaram no início do campeonato para reforçar o Aston Villa, que retornou à Premier League após três temporadas. Eles vão se encontrar no departamento médico do clube o meia John McGinn, afastado três meses do elenco por causa de uma lesão no tornozelo.

“Esses problemas vão acelerar o que temos de faz no mercado (de transferência)”, disse Dean Smith, diretor do Aston Villa. “Eles estão fora pelo resto da temporada e é tudo que preciso saber para que eu possa começar a planejar.”

Além da disputa do Campeonato Inglês, o Aston Villa também está classificado para disputar as semifinais da Copa da Liga Inglesa, diante do Leicester. O primeiro duelo está marcado para a próxima quarta-feira. “Tivemos cinco jogos em 16 dias. Não podemos sentir pena de nós mesmos. Temos que lidar com isso, ajudar os jogadores na recuperação e buscar reforços com sabedoria.”