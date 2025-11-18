Wesley assume lateral-direita da seleção brasileira em amistoso contra Tunísia

A seleção brasileira terá mudanças para enfrentar a Tunísia nesta terça-feira (18), às 16h30 (horário de Brasília), no último amistoso do ano na Decathlon Arena, em Lille (França). Wesley, lateral do Roma, da Itália, ocupará a posição na direita, anteriormente preenchida por Gabriel Magalhães, cortado por lesão. Com isso, Éder Militão retorna para a zaga, formando dupla com Marquinhos. No confronto anterior contra Senegal, quando o Brasil venceu por 2 a 0, Militão havia sido improvisado na lateral.

A confirmação da escalação de Wesley veio do próprio técnico Carlo Ancelotti durante coletiva de imprensa antes do treino final da Amarelinha. O treinador italiano sinalizou que pode promover outras alterações na equipe que entra em campo.

“Temos que ter uma ideia muito clara do que fazer. Deu certo o sistema com muitos na frente, mas também temos que pensar uma formação mais defensiva como plano B. Gostei do sistema [ofensivo] porque a atitude dos jogadores da frente foi boa, o trabalho que fazem no aspecto defensivo é importante para a equipe. Se não fizerem bem, temos duas opções: mudar o jogador ou o sistema”, concluiu.

Após o confronto contra os tunisianos, a seleção só voltará a se reunir na próxima Data Fifa, em março de 2026, quando realizará amistosos contra França e Croácia em território americano. Os jogos fazem parte da preparação brasileira para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, México e Estados Unidos.

A provável escalação do Brasil para o duelo desta terça deve contar com Ederson; Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vinicius Júnior e Rodrygo.