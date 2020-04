Selecionamos personagens e imagens clássicas da história do futebol paranaense, do passado de Athletico, Coritiba e Paraná, entre outros clubes. Mostre em 12 perguntas se você sabe mesmo tudo o que rolou em mais de 100 anos de história do esporte. De acordo com o número de acertos, você é enquadrado num determinado nível. Repita para ver, afinal, quais são os patamares possíveis!

