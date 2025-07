VNL masculino: onde assistir Brasil x China nesta quarta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Brasil e China se enfrentam nesta quarta-feira pela Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculino 2025 em Ningbo, às 8h (horário de Brasília). A piazada do Bernardinho entra em quadra como favorita após campanha impecável na primeira fase, quando terminou como líder isolada com 32 pontos, fruto de 11 vitórias em 12 jogos.

O time brasileiro não poderá contar com o central Judson, contundido nas costas. A China, por outro lado, só chegou às quartas por ser país-sede do torneio, já que venceu apenas três partidas na fase classificatória.

Brasil x China na VNL Masculina: onde assistir e horário

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv2 e pelo streaming da VBTV (consulte seu plano). Quem avançar segue para a semifinal da competição.

Data : Quarta-feira, 30 de julho de 2025;

: Quarta-feira, 30 de julho de 2025; Horário : 8h (horário de Brasília)

: 8h (horário de Brasília) Local : Ningbo, na China.

: Ningbo, na China. Onde assistir ao vivo: VBTV (streaming), sportv2.

No último confronto entre as equipes, ainda na segunda semana da competição, o Brasil não tomou conhecimento dos chineses e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/26 e 25/23.

Jogadores do Brasil relacionadas para jogo contra China

Para o duelo decisivo, Bernardinho relacionou os levantadores Brasília e Cachopa; os opostos Alan, Darlan e Chizoba; os ponteiros Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lukas Bergmann e Lucarelli; os centrais Flavio, Matheus Pinta e Thiery; além do líbero Maique.

Levantadores: Brasília e Cachopa

Opostos: Alan, Darlan e Chizoba

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lukas Bergmann e Lucarelli

Centrais: Flavio, Matheus Pinta e Thiery

Líbero: Maique

Caso o Brasil avance, Judson e o ponteiro Maicon poderão retornar à equipe na próxima fase.

A VNL 2025 começou em 11 de junho e vai até 3 de agosto, reunindo 18 seleções. O Rio de Janeiro foi uma das cidades-sede. Após a fase classificatória, apenas oito equipes seguem vivas. A Holanda, lanterna da competição, está rebaixada para a próxima edição.

Seleções eliminadas da Liga das Nações de Vôlei masculino 2025

As seleções eliminadas foram Alemanha, Argentina, Bulgária, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Irã, Sérvia, Turquia e Ucrânia.

Alemanha;

Argentina;

Bulgária;

Canadá;

Estados Unidos;

Holanda;

Irã;

Sérvia;

Turquia;

Ucrânia.