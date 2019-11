O meia-atacante Vitor Bueno estará à disposição novamente no São Paulo para a partida deste domingo, diante do Athletico-PR, às 16 horas, no Morumbi, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com dores musculares, o jogador teve de ser sacado durante a partida que acabou em derrota por 2 a 0 para o Fluminense, na última quinta-feira, e passou a ser dúvida para o compromisso deste domingo, realizando exames de imagem no dia seguinte. Neste sábado, porém, foi liberado pelo departamento médico para o treino que encerrou a preparação para o duelo contra os paranaenses.

Outro que está de volta é o meia Igor Gomes. Ele cumpriu suspensão na rodada do meio de semana e poderá ser escalado pelo técnico Fernando Diniz, que realizou uma atividade tática na manhã deste sábado no CT da Barra Funda. O comandante são-paulino cobrou bastante atenção de seus jogadores com a saída de bola e a marcação sob pressão no adversário, além de ensaiar jogadas de bola parada.

Com a liberação desses dois atletas, Diniz só não tem como opção para este próximo duelo os meia-atacantes Everton e Rojas, que ainda se recuperam de lesões no joelho. Assim, praticamente com força máxima, o técnico deve escalar o São Paulo com Tiago Volpi; Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei, Tchê Tchê e Igor Gomes; Antony, Vitor Bueno e Pablo.

A equipe do Morumbi tem 52 pontos e, em quinto lugar na tabela de classificação, disputa uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem, privilégio reservado apenas aos quatro primeiros colocados ao final da competição – os times que terminarem em quinto e sexto lugar precisarão disputar fases preliminares classificatórias ao estágio de grupos.