Vinicius Junior encerra jejum e põe Real Madrid nas oitavas da Copa

Vinicius Junior fez nesta quinta-feira (26) sua melhor partida na Copa do Mundo de Clubes, com um gol e uma assistência, fundamentais para o Real Madrid derrotar o RB Salzburg por 3 a 0, no Lincoln Financial Field. O resultado selou a classificação do time espanhol às oitavas de final.

O craque brasileiro não balançava a rede por sua equipe desde o dia 16 de abril, quando marcou contra o Arsenal em confronto pelas quartas de final da Champions League. Depois disso, ficou oito jogos sem deixar sua marca no placar. Contra o time austríaco, ele abriu o caminho para a vitória madrilenha aos 40 minutos do primeiro tempo e, nos acréscimos, serviu Valverde, que ampliou.

Depois do intervalo, Gonzalo García fechou a conta, aos 39 minutos, após puxar um contra-ataque.

A equipe de Madri avançou como líder do Grupo H, com sete pontos, e vai enfrentar a Juventus no mata-mata -o confronto será na terça-feira (1), às 16h (de Brasília). A segunda vaga da chave ficou com o Al Hilal, da Arábia Saudita, que venceu o Pachuca, por 2 a 0, também nesta quinta. A equipe saudita somou cinco pontos e terá pela frente o Manchester City, na segunda-feira (30), às 22h (de Brasília).

Com as definições do Grupo H, a Copa do Mundo de Clubes terá nove equipes europeias no mata-mata. Apenas três times do continente não avançaram: Porto, Atlético de Madrid e RB Salzburg.

A América do Sul terá a segunda maior presença nas oitavas de final, com quatro representantes, todos do Brasil: Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Do continente, apenas o Boca Juniors e o River Plate ficaram pelo caminho.

Os argentinos voltaram para casa com apenas uma vitória em seis jogos, conquistada pelo River sobre o Urawa Red, do Japão, por 3 a 1. O Boca teve uma despedida ainda mais melancólica, com um empate por 1 a 1 na última rodada com o Auckland City, o representante da Oceania, que se denomina como uma equipe amadora.

As oitavas de final terão, ainda, três representantes fora do eixo Europa e América do Sul. Além do já citado Al Hilal, dois times da América do Norte se classificaram: Inter Miami, dos EUA, e Monterrey, do México.

Apenas as confederações da África e da Oceania não terão representantes na sequência da competição.