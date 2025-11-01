Vini perde pênalti, mas Mbappé comanda goleada do Real na volta de Endrick

Em jornada inspirada de Mbappé, o Real Madrid resolveu o jogo no primeiro tempo e venceu o Valencia por 4 a 0, neste sábado (1º), sem sustos. A partida, no Santiago Bernabéu, foi pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.
Muito superior no primeiro tempo, o Real Madrid marcou três vezes nos 45 minutos iniciais. Mbappé abriu o placar, de pênalti, e fez o segundo; Bellingham fez o terceiro.
Vini Jr perdeu um pênalti ainda na primeira etapa. O atacante brasileiro vem de polêmica recente com o técnico Xabi Alonso, mas começou a partida e teve a chance perdida na penalidade.
No segundo tempo, Carreras fechou a goleada com um golaço. O ritmo da partida diminuiu muito, e mesmo o gol saiu em lance fortuito.
Com a vitória, o Real Madrid chega a 30 pontos e mantém a liderança. O time está sete pontos à frente do Villarreal, segundo colocado, mas o Barcelona (3º) pode reduzir a diferença para cinco no complemento da rodada.
O Valencia segue na briga contra o rebaixamento. A equipe soma nove pontos e é a 18ª colocada, primeira na zona do descenso.
Os merengues voltam as atenções para a Liga dos Campeões. A equipe visita o Liverpool na próxima terça pela competição continental.
Já o Valencia, fora das competições europeias, só volta a campo no próximo domingo. O Betis é o próximo adversário da equipe valenciana pelo Campeonato Espanhol.
Endrick de volta e Vini Jr sem polêmica
Aos 33 minutos do segundo tempo, Mbappé deixou o campo para a entrada de Endrick. Foi a primeira vez que o brasileiro entrou em campo na atual temporada -a última partida do camisa 9 foi no dia 18 de maio, contra o Sevilla.
Vini Jr voltou a ser substituído por Xabi Alonso, mas não reclamou desta vez. Na última partida, o atacante brasileiro se envolveu em polêmica por se irritar com o treinador ao ser o escolhido para uma substituição.
Homenagem e ‘promessa’
Antes da partida, Mbappé foi homenageado pelo Real Madrid. Ele entrou em campo com a chuteira de ouro da temporada passada, prêmio dado ao maior artilheiro entre as ligas nacionais europeias.
Com os dois gols marcados hoje, o francês chegou a 13 no Campeonato Espanhol, mostrando que está forte na briga pelo segundo troféu seguido.
Gols e principais lances
Pênalti com ajuda do VAR: aos 15 minutos, Militão desviou cobrança de escanteio na primeira trave e a bola tocou na mão de Tárrega. O árbitro não marcou nada em campo, mas apontou a marca da cal após rever o lance no monitor, auxiliado pelo VAR.
1×0: aos 19 minutos, Mbappé foi para a cobrança da penalidade. Ele bateu rasteiro, cruzado, deslocando o goleiro e abrindo o placar para o Real Madrid.
2×0: aos 30, Arda Guler recebeu na ponta esquerda e cruzou para a pequena área. Mbappé bateu de primeira, com estilo, e mandou para as redes.
Mais um pênalti: aos 41, Mbappé deu bom passe para Vini Jr, que foi bem desarmado pelo goleiro. No rebote, Carreras foi derrubado na área.
Vini Jr perdeu! Desta vez, o atacante brasileiro pegou a bola e se posicionou para bater. Ele finalizou forte, cruzado, à meia altura, perto do meio do gol. Aguirrezabala acertou o canto e espalmou. No rebote, ele também impediu o gol de Arda Guler.
3×0: aos 44, Bellingham recebeu na entrada da área, pela esquerda. Ele dominou, driblou um marcador e bateu cruzado, no canto.
4×0: aos 37, Rodrygo fez boa jogada pela esquerda e bateu cruzado, mas foi travado; no rebote, Carreras arriscou direto para o gol e acertou um chute de rara felicidade.
FICHA TÉCNICA
REAL MADRID x VALENCIA
Data e horário: 1º de outubro (sábado), às 16h (de Brasília)
Competição: Campeonato Espanhol – 11ª rodada
Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha
Árbitro: Mateo Busquets Ferrer
Cartões amarelos: Tchouaméni (RMA); Javi Guerra (VAL)
Gols: Mbappé (RMA), aos 19′ e 30′, e Bellingham (RMA), aos 43 minutos do 1º tempo; Carreras (RMA), aos 37 minutos do 2º tempo.
Real Madrid: Courtois; Valverde, Militão, Huijsen (Asencio) e Carreras; Tchouaméni (Camavinga), Arda Guller (Ceballos) e Bellingham; Mastantuono, Mbappé (Endrick) e Vini Jr (Rodrygo). Técnico: Xabi Alonso
Valencia: Aguirrezabala; Thierry (Vásquez), Tárrega, Copete e Gayá; Santamaria, Pepelu (JAvi Guerra) e Diego López (Comert); Rioja (Hugo Duro), Danjuma e Beltrán (André Almeida). Técnico: Carlos Corberán