O espanhol Maverick Viñales obteve a sua segunda vitória na temporada da MotoGP neste domingo, na etapa de Sepang, na Malásia, interrompendo uma série de cinco vitórias seguidas do compatriota Marc Márquez. O hexacampeão do mundo, em compensação, atingiu a marca de maior pontuador em um único ano neste domingo.

Viñales apostou na estratégia para voltar ao lugar mais alto do pódio após o triunfo na etapa holandesa. Largando em segundo, o piloto da Yamaha logo tomou a ponta do pole Fabio Quartararo e pouco foi incomodado durante as vinte voltas da prova malaia.

Márquez, por sua vez, se recuperou do mau desempenho do sábado no treino classificatório, que o deixou apenas na 11.ª colocação do grid, e ganhou postos logo nos primeiros momentos da corrida até atingir o segundo lugar. O desempenho fez com que chegasse ao recorde de 395 pontos em uma temporada do Mundial de Pilotos, superando o também espanhol Jorge Lorenzo e seus 383 pontos obtidos em 2010.

Também multicampeão, mas vivendo uma fase bem mais complicada, o italiano de 40 anos e dono de sete títulos na MotoGP quase arrancou um terceiro lugar em Sepang neste domingo, mas acabou perdendo a disputa para o compatriota Andrea Dovizioso, especialmente perdendo em desempenho com sua Yamaha nas longas retas da pista.

Na MotoGP2, a festa foi para o irmão mais novo de Marc, Álex Márquez, que chegou em segundo em sua categoria e levou pela primeira vez o título, completando a “dobradinha” em família na temporada. O sul-africano Brad Binder, que ainda tentava ser campeão, foi o vencedor da prova, mas não evitou a festa espanhola.

A próxima etapa, a 19.ª e última do Mundial de MotoGP em 2019, está agendada para Valência, Espanha, com a corrida acontecendo no dia 17 de novembro.