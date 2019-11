O Operário empatou com o Vila Nova por 0 x 0 nesta sexta-feira (8), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar dos times garantirem um ponto, o resultado não foi interessante para nenhum dos dois. O Fantasma permanece há sete jogos sem perder, mas deixou passar a oportunidade de encostar no G4. Já o Colorado permanece na zona de rebaixamento.

Em uma partida em que os goleiros foram os destaques, o Operário dominou o primeiro tempo. Aos 7 minutos, Maílton cobrou falta e levou perigo ao gol do Vila Nova. Já aos 12 minutos, novamente o Fantasma ameaçou. Felipe Augusto cabeceou e acertou a trave direita do time de Goiás. Três minutos depois, após cruzamento, Uilliam cabeceou e o goleiro Rafael Santos fez uma grande defesa.

E só dava o Fantasma. Aos 26 minutos, Felipe Augusto recebeu a bola na área e tirou a bola do goleiro, mas Jeferson tirou a bola praticamente em cima da linha do gol. O Vila Nova até chegou a assustar. Após cruzamento, Romário cabeceou e fez um gol de cabeça. Porém, a bandeira marcou impedimento.

Mas o Operário não se abalou. No contra-ataque, Capixaba arrancou e foi derrubado na área. Os jogadores do Fantasma pediram pênalti, mas não foram atendidos pela arbitragem. Ainda aos 40 minutos, Felipe Augusto invadiu a área e acertou o travessão.

Já na segunda etapa da partida, foi a vez do Vila Nova pressionar. Aos 5 minutos, Rodrigo Viana fez a sua primeira grande defesa do jogo. Diego Jussani chutou forte e o goleiro do Fantasma espalmou. Aos 12, o arqueiro do time paranaense impediu com que o Vila Nova abrisse o placar. Wesley Matos cabeceou e Rodrigo Viana fez mais uma boa defesa. Dez minutos depois, ele de novo, Rodrigo Viana, defendeu um chute de Carlinhos.

O Operário continuou sendo pressionado pelo time de casa. Aos 32 minutos, Mailson arriscou de longe e quase acertou o gol. O Fantasma, apesar de encontrar espaço no contra-ataque, não conseguia acertar na finalização. Só foi no final da partida que o goleiro do Vila Nova teve que mostrar serviço. Aos 41 minutos, Maílton chutou forte e Rafael Santos fez uma grande defesa. Cinco minutos depois, já nos acréscimos, veio a resposta do Vila Nova. Alan Mineiro levantou a bola, Wesley cabeceou e Rodrigo Viana fez a última grande defesa da partida.

Ficha técnica

SÉRIE B

34ª Rodada – 2º Turno

VILA NOVA 0X0 OPERÁRIO-PR

Vila Nova

Rafael Santos; Jeferson, Wesley Matos, Diego Jussani e Gastón; Magno, Ramon (Tinga) e Alan Mineiro; Capixaba (Carlinhos), Gustavo Henrique (Maílson) e Romário.

Técnico: Itamar Schulle

Operário-PR

Rodrigo Viana; Maílton, Alisson, Rodrigo e Julinho; Jardel, Chicão (Lennon), Cleyton (Bruno Batata) e Rafael Chorão; Uillian e Felipe Augusto (Eduardo).

Técnico: Gerson Gusmão

Local: Serra Dourada (GO)

Árbitro: Jonathan Antero Silva (RO)

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Rener Santos de Carvalho (AC).

Cartões amarelos: Jeferson, Ramon, Alan Mineiro (VIL); Alisson e Rafael Chorão (OPE)