A partir das 17h, a qualquer momento, serão anunciados os vereadores eleitos de Matinhos, uma das principais cidades do Litoral do Paraná. Após o fim da votação, os dados serão enviados pelos responsáveis pela seção para o Tribunal Superior Eleitoral, que fará a contabilização dos votos. A Tribuna acompanha a apuração em tempo real e a lista com os eleitos será publicada a seguir.

