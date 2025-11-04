Veja onde assistir aos treinos e à corrida do GP São Paulo de F1

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A F1 desembarca no Brasil nesta semana para mais uma edição do GP São Paulo, no domingo (9), às 14h (de Brasília). O autódromo de Interlagos vai receber a 21ª de um total de 24 corridas da temporada 2025 do Mundial.

A etapa brasileira será decisiva para o desfecho do campeonato, com três pilotos acirrando a briga pelo título. Companheiros na McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri aparecem, respectivamente, na primeira e na segunda colocação, separados por apenas um ponto (357 a 356). Nas últimas provas, Max Verstappen, da Red Bull, reduziu a diferença para os dois e já soma 321.

A prova na capital paulista também marca o fim de um hiato para os fãs que frequentam Interlagos, com a primeira prova de Gabriel Bortoleto no circuito. Desde 2017, quando Felipe Massa deixou a F1, o público brasileiro não tem a chance de torcer por um compatriota no autódromo.

Veja a programação da F1 em São Paulo*

Sexta-feira (7)

Treino livre – 11h30 – Bandsports

Classificação sprint – 15h30 – Band e Bandsports

Sábado (8)

Corrida sprint – 11h – Band e Bandsports

Classificação – 15h – Band e Bandsports

Domingo (9)

Corrida – 14h – Band

*Horários de Brasília