O Vasco é mais um classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time carioca precisava da vitória sobre a Itapirense, nesta sexta-feira, para avançar como líder do Grupo 19, e bateu os donos da casa por 3 a 0.

Com a vitória, o Vasco chegou aos sete pontos, assumindo a primeira colocação do grupo disputado no estádio Francisco Vieira, em Itapira. A Itapirense, que tinha ganhado os dois primeiros jogos, já entrou em campo classificada e ficou com a segunda colocação.

Mais cedo, na partida que abriu a terceira rodada do Grupo 19, o Jacuipense-BA goleou o Carajás-PA por 8 a 2, mas não adiantou. Mesmo com a goleada, os times se despediram da competição.

Outro time que garantiu classificação na noite desta sexta-feira foi o Operário-PR, que bateu o Palmeira-RN por 3 a 1 e chegou a cinco pontos no Grupo 29, disputado no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. EC São Bernardo e São Paulo ainda jogam no complemento da rodada, mas não há nenhuma combinação de resultados que deixe o Operário fora da próxima fase.

Confira os jogos desta sexta-feira:

13h

Canaã-BA 1 x 2 São Caetano

Coritiba 0 x 2 São Bento

14h45

Trindade-GO 2 x 3 Sergipe

15h

Vitória da Conquista-BA 1 x 1 Trem-AP

15h15

Nacional-SP 3 x 3 Ceará

Portuguesa 2 x 2 CSA

17h

Oeste-SP 1 x 3 Cruzeiro

Carajás-PA 2 x 8 Jacuipense-BA

19h15

Operário-PR 3 x 1 Palmeira-RN

Itapirense-SP 0 x 3 Vasco

21h30

EC São Bernardo-SP x São Paulo